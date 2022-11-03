Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:31

Марко: «В «Хаасе» я бы предпочел увидеть перспективного таланта в паре с Магнуссеном»

Хельмут Марко считает, что Мик Шумахер покинет «Хаас»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что гонщик Мик Шумахер покинет «Хаас».

«Когда команда так активно и публично тебя критикует, как иногда случилось, это показывает, что доверия не хватает. В «Хаасе» я бы предпочел увидеть перспективного большого таланта в паре с Магнуссеном. Но в данный момент я не вижу никого, кто соответствовал бы этим требованиям. Предполагаю, «Хаас» выберет на место Мика ветерана», — приводит слова Марко RTL.

Контракт Шумахера истекает в конце 2022 года. Главным претендентом на его место в «Хаасе» считается резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг.

Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
Хельмут Марко
0
Читайте также
Две российские гимнастки сменили гражданство. От этого будет лучше всем
Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварцман предположил, что не попадет в «Формулу-1»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости