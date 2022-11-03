Шварцман предположил, что не попадет в «Формулу-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман, сменивший спортивное гражданство на израильское, оценил свои шансы на попадание в «Формулу-1».

«Честно говоря, год вышел сложным. К сожалению, я не гонялся, а это важно для любого пилота. Пока не знаю, что произойдет дальше, но попасть в «Формулу-1» будет невероятно тяжело. Я всегда очень упорно трудился ради мечты о «Формуле-1», несмотря на обстоятельства. Случится это или нет? В данный момент я не знаю. Предполагаю, что нет, наверное. Конечно, это очень печально: я продолжал трудиться и верить, но в итоге попасть не получится из-за ряда причин. Я мог бы лучше выступать в «Формуле-2» — пожалуй, тогда мои шансы на «Ф-1» увеличились бы. Тем не менее успех не дал бы гарантий. На мой взгляд, в наше время в «Ф-1» довольно странная ситуация, если честно. Я не совсем понимаю решения по поводу составов команд. Не хочу называть имена, однако считаю, что места не всегда распределяют по заслугам, к сожалению», — приводит слова Шварцмана Motorsport Week.

Он также отметил нидерландца Ника де Вриса. По его словам, он ждал три года, чтобы получить шанс в «Формуле-1». По его словам, его главный приоритет — получить место в любой гоночной серии, но пока просто рассматривает варианты.

В нынешнем сезоне 23-летний гонщик является тест-пилотом «Феррари», в составе которой провел отдну тренировку на «Гран-при США».

На данный момент «Уильямс» и «Хаас» все еще не назвали своих вторых пилотов на сезон-2023.