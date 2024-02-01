Пиастри — о слухах про переход Хэмилтона в «Феррари»: «Я что-нибудь пропустил?»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри шуткой отреагировал на слухи о вероятном переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» в «Феррари».

«Я просто был на пробежке. Я что-нибудь пропустил?» — написал Пиастри в своих соцсетях.

1 февраля издание As сообщило, что Хэмилтон в ближайшее время подпишет контракт с «Феррари» и будет выступать за итальянскую команду с сезона-2025. По информации Sky Sports, сотрудников «Мерседес» уведомили о переходе 39-летнего британца в «Феррари». Ожидается, что Хэмилтон должен заменить в «Скудерии» Карлоса Сайнса.

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В минувшем сезоне он занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка.