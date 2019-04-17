СМИ: Мазепин-старший начал переговоры о покупке "Уильямса"

Российский предприниматель Дмитрий Мазепин, отец гонщика Никиты Мазепина, ведет переговоры о возможной покупке команды "Формулы-1" "Уильямс", утверждает Motorsport.

По данным источника, переговоры между Мазепиным-старшим – основным владельцем российской компании "Уралкалий" – и представителями британской команды уже начались.

Летом прошлого года "Уралкалий" принимал участие в торгах в отношении "Форс Индии", когда команда попала под внешнее управление. Но заявка российской компании была отклонена, а новым собственником стали структуры, связанные с отцом другого пилота, Лэнса Стролла.