СМИ: Мазепин-старший начал переговоры о покупке "Уильямса"

Российский предприниматель Дмитрий Мазепин, отец гонщика Никиты Мазепина, ведет переговоры о возможной покупке команды "Формулы-1" "Уильямс", утверждает Motorsport.
По данным источника, переговоры между Мазепиным-старшим – основным владельцем российской компании "Уралкалий" – и представителями британской команды уже начались.
Летом прошлого года "Уралкалий" принимал участие в торгах в отношении "Форс Индии", когда команда попала под внешнее управление. Но заявка российской компании была отклонена, а новым собственником стали структуры, связанные с отцом другого пилота, Лэнса Стролла.
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https://ru.motorsport.com/f1/news/istochnik-mazepin-starshij-nachal-peregovory-o-pokupke-williams/4372371/
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