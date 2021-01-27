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Шварцман показал лучший результат в первый день тестов «Феррари»

17:58
Роберт Шварцман. Фото Twitter
Роберт Шварцман. Фото Twitter
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Российский гонщик Роберт Шварцман показал самое быстрое время по итогам первого дня тестовых заездов «Феррари», сообщает обозреватель Motorsport Франко Нуньес.

Шварцман принимал участие в сессии, которая состоялась в понедельник, 25 января. 22-летний пилот оказался быстрее Джулиано Алези и Маркуса Армстронга, которые также выступали за рулем «Феррари» образца 2018 года на тестовых заездах в этот день. Россиянин на полсекунды улучшил время, которое показал на этой же трассе в сентябре 2020 года, проведя 50 кругов.

Шварцман провел сезон-2020 в «Формуле-2» и занял 4-е место в личном зачете. Россиянин продолжит выступать в данной гоночной серии в 2021 году. В декабре он подписал новый контракт с командой «Према», за которую выступал ранее.

Дополнительная информация:

https://it.motorsport.com/f1/news/f1-ferrari-shwartzman-impressiona-con-la-sf71h-a-fiorano/5191562/

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