Шварцман показал лучший результат в первый день тестов «Феррари»

Российский гонщик Роберт Шварцман показал самое быстрое время по итогам первого дня тестовых заездов «Феррари», сообщает обозреватель Motorsport Франко Нуньес.

Шварцман принимал участие в сессии, которая состоялась в понедельник, 25 января. 22-летний пилот оказался быстрее Джулиано Алези и Маркуса Армстронга, которые также выступали за рулем «Феррари» образца 2018 года на тестовых заездах в этот день. Россиянин на полсекунды улучшил время, которое показал на этой же трассе в сентябре 2020 года, проведя 50 кругов.

Шварцман провел сезон-2020 в «Формуле-2» и занял 4-е место в личном зачете. Россиянин продолжит выступать в данной гоночной серии в 2021 году. В декабре он подписал новый контракт с командой «Према», за которую выступал ранее.