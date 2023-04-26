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Сегодня, 14:49

Гонщик Леклер выпустил первый сингл на фортепиано, который назвал в честь «Гран-при» Австралии

Виктория Кравченко
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Шарль Леклер.
Фото Global Look Press

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выпустил свой первый сингл. Трек состоит из инструментальной музыки, где гонщик играет на фортепиано. Синг называется «AUS23 (1:1)» и доступен на Spotify и других платформах.

«Я создал эту песню вокруг «Гран-при» Австралии Формулы-1, поэтому я назвал ее «AUS23 (1:1)». Так мы этот турнир называем в моей команде Формулы-1, и я подумал, что это будет хорошая связь с миром гонок», — сказал Леклера.

Ранее Леклер не раз рассказывал о своей любви к фортопеано и несколько раз намекал на запись собственной инструментальной музыки. В недавнем видеоролике Формулы-1 спортсмен рассказал о выпуске сингла.

Шарль Леклер
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