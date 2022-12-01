Леклер: «Если мы будем бороться с Максом до конца сезона, то наши сражения станут жестче»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о борьбе с двукратным чемпионом миры «Формулы-1» и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в минувшем сезоне.

«Чистая борьба с Ферстаппеном? Мы хорошо знаем друг друга, но не думаю, что причина была в этом. Все разница в наших битвах и сражениях Макса с Льюисом Хэмилтоном в 2021 в том, когда была борьба. Мы сражались с Ферстаппеном в начале сезона, а потом либо я шел впереди с большим отрывом, либо он. В такой ситуации не бывает риска. Так что дело тут скорее в том, как сложился сезон. Если мы будем бороться с Максом до конца следующего сезона, то наши сражения станут жестче. Мне нравится вести борьбу на пределе и я надеюсь, мы увидим больше таких битв в будущем», — приводит слова Леклера Auto Motor und Sport.

В сезоне-2021 25-летний нидерландец завоевал второй чемпионский титул подряд, набрав 454 очка, выиграл 15 гонок и завоевав 17 подиумов. 25-летний монегаск стал вице-чемпионом с 308 очками, тремя победами и 11 подиумами.