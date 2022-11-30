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Хюлькенберг сравнил команды «Хаас» и «Астон Мартин»

Алина Савинова
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Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг ответил на вопрос о том, увидел ли он большое различие между командами «Хаас» и «Астон Мартин».

«Нет. У «Астон Мартин» действительно намного больше людей, которые занимаются маркетингом. Но если говорить о гоночной бригаде, то сотрудников примерно столько же. Так что я не ощутил никакой разницы.

Пока рано делать серьезные выводы, так как я отработал всего один день. Вообще, у большинства команд похожая структура — это касается и подхода к работе, и организации брифингов. По тому, что я пока увиден, не могу говорить о каких-то серьезных отличиях или нехватке чего-то", — приводит Motorsport слова Хюлькенберга.

17 ноября стало известно, что немецкий гонщик подписал контракт с «Хаас» на сезон-2023. До этого времени Хюлькенберг был резервным пилотом «Астон Мартин».

Нико Хюлькенберг
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