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Шарль Леклер: «У «Феррари» возникли проблемы с гоночным темпом»

08:57
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о пятничных сессиях свободных заездов «Гран-при Великобритании».

— У возникли серьезные трудности с гоночным темпом, нам нужно поработать над этим, — цитирует пресс-служба «Феррари» Леклера. — Зато квалификационный темп намного лучше, чем мы ожидали. Мы применили радикальный подход в плане уровня прижимной силы. Похоже, этот метод помогает на быстром круге, но на дистанции — нет. Надо изменить настройки и, возможно, пожертвовать темпом в квалификации ради гонки.

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