Леклер: «Возникшая неполадка в болиде не должна повлиять на дальнейший ход уик-энда»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных практик «Гран-при Великобритании».

Леклер пропустил вторую практику из-за проблем с электроникой.

«На машине возникла небольшая проблема. Но так бывает. Думаю, команда смогла определить, в чем была причина неполадки. Мы заменили на машине практически все, что можно было заменить, так что завтра все должно быть нормально. Неполадка возникла в работе электрики, что не должно повлиять на дальнейший ход уик-энда — за исключением нехватки километража во второй практике», — приводит слова Леклера Sky Sports.

В субботу, 8 июля состоится третья практика (начало — в 13.30 мск) и квалификация (17.00), а в воскресенье, 9 июля — гонка (17.00).