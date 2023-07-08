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Сегодня, 11:57

Леклер: «Возникшая неполадка в болиде не должна повлиять на дальнейший ход уик-энда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных практик «Гран-при Великобритании».

Леклер пропустил вторую практику из-за проблем с электроникой.

«На машине возникла небольшая проблема. Но так бывает. Думаю, команда смогла определить, в чем была причина неполадки. Мы заменили на машине практически все, что можно было заменить, так что завтра все должно быть нормально. Неполадка возникла в работе электрики, что не должно повлиять на дальнейший ход уик-энда — за исключением нехватки километража во второй практике», — приводит слова Леклера Sky Sports.

В субботу, 8 июля состоится третья практика (начало — в 13.30 мск) и квалификация (17.00), а в воскресенье, 9 июля — гонка (17.00).

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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