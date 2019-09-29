Шарль Леклер: «Искать виноватых нет смысла»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не считает, что причиной поражения стала неправильная тактика выбора резины.

Завершилась гонка «Гран-при России» в Сочи. Победителем российского этапа «Формулы-1» стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

— Тот факт, что я смог вернуться в тройку, — очень позитивный, — сказал Леклер. — Обидно, что не смогли быть на подиуме вместе с Феттелем. Две машины на подиуме — это было бы крутым результатом.

— Не считаете, что команда допустила ошибку с выбором комплекта самой мягкой резины до финиша?

— Я всегда верю в свою команду. У меня нет никаких вопросов к ней. Прежде чем говорить об ошибке, нужно все обсудить и проанализировать ситуацию. Не вижу смысла искать виноватых.

— Есть все-таки понимание, что произошло в эпизоде с вами и Феттелем?

— Я не совсем понял ситуацию, но думаю, что это обычное недопонимание. Не надо искать подводные камни, мы обсудим ситуацию. (Мария Маркова)