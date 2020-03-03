Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Шарль Леклер: «Есть решения, которые принимает команда «Феррари». Я буду соблюдать их»

12:59
Теги:

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что готов подчиниться командной тактике в случае, если его попросят пропустить партнера по команде Себастьяна Феттеля.

— Теперь у нас с Себом все отлично, — приводит GrandPX слова Леклера. — Уверен, что мы нашли правильный баланс в наших отношениях. Есть решения, которые принимает команда «Феррари», и я буду подчиняться этим решениям. Еще добавлю, что в мои 22 года есть чему поучиться у напарника по команде, кем бы он ни был.

В ходе сезона-2019 между Феттелем и Леклером неоднократно возникали напряженные ситуации, а на предпоследнем этапе в Бразилии пилоты не смогли избежать столкновения друг с другом в борьбе за 4-е место, что привело к вылету обоих гонщиков с дистанции.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир