Шарль Леклер: «Есть решения, которые принимает команда «Феррари». Я буду соблюдать их»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что готов подчиниться командной тактике в случае, если его попросят пропустить партнера по команде Себастьяна Феттеля.

— Теперь у нас с Себом все отлично, — приводит GrandPX слова Леклера. — Уверен, что мы нашли правильный баланс в наших отношениях. Есть решения, которые принимает команда «Феррари», и я буду подчиняться этим решениям. Еще добавлю, что в мои 22 года есть чему поучиться у напарника по команде, кем бы он ни был.

В ходе сезона-2019 между Феттелем и Леклером неоднократно возникали напряженные ситуации, а на предпоследнем этапе в Бразилии пилоты не смогли избежать столкновения друг с другом в борьбе за 4-е место, что привело к вылету обоих гонщиков с дистанции.