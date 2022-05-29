Серхио Перес стал победителем «Гран-при Монако»

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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Монако».

Второе место занял гонщик «Феррари» испанец Карлос Сайнс, действующий чемпион мира из «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен стал третьим.

Монако

Чемпионат мира

7-й этап

«Гран-при Монако»

1. Серхио Перес (Мексика, Red Bull)

2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 3,498

3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 4,587

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 7,013

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 12,381

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 17,003

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 51,536

8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 52,452

9. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 55,032

10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 57,091

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 58,467

12. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 53,689

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 60,574

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 61,282

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

Не финишировали: Александр Албон (Таиланд, Williams), Мик Шумахер (Германия, Haas), Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 125. 2. Шарль Леклер — 116. 3. Серхио Перес — 110. 4. Джордж Расселл — 84. 5. Карлос Сайнс — 83. 6. Льюис Хэмилтон — 50. 7. Ландо Норрис — 48. 8. Валттери Боттас — 38. 9. Эстебан Окон — 30. 10. Кевин Магнуссен — 15. 11. Фернандо Алонсо — 12. 12. Даниэл Риккьярдо — 11. 13. Юки Цунода — 11. 14. Пьер Гасли — 6. 15. Себастьян Феттель — 5. 16. Александр Албон — 2. 17. Ленс Стролл — 1. 18. Гуаньюй Чжоу — 1. 19. Нико Хюлькенберг — 0. 20. Николас Латифи — 0. 21. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 235. 2. Ferrari — 199. 3. Mercedes — 134. 4. McLaren — 59. 5. Alpine — 42. 6. Alfa Romeo — 39. 7. AlphaTauri — 17. 8. Haas — 15. 9. Aston Martin — 6. 10. Williams — 2