Серхио Перес рассказал, что летал в Мексику перед тем, как сдал положительный тест на коронавирус

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес выступил с обращением у себя в Instagram, где рассказал, что ездил в Мексику во время паузы в сезоне-2020, после чего вернулся в Европу и сдал положительный тест на коронавирус перед «Гран-при Великобритании».

— Всем привет, как вы знаете, я сдал положительный тест на коронавирус, — сказал Перес. — Я очень расстроен, это определенно один из самых грустных моментов в моей карьере. Мы серьезно готовились к гонкам в Великобритании, чтобы показать 100-процентную готовность. У нас отличная машина, команда очень постаралась. Жаль, что так получилось, но это показывает, что вирус — угроза для всех нас. Я следовал всем инструкциям ФИА и моей команды. После гонки в Венгрии я отправился в Мексику на частном самолете, чтобы повидаться с мамой. Она попала в серьезную аварию, попала в больницу. Когда ее выписали, я смог ее навестить. Потом я вернулся в Европу тем же путем, следуя всем протоколам.

Не знаю, где я заразился. У меня нет симптомов. Хочу поблагодарить всех коллег за поддержку, спасибо всей команде, фанатам. Это очень тяжелый момент для меня, но я уверен, что вернусь сильнее. Оставайтесь сильными, следите за собой и родными, скоро увидимся на гонках.

«Гран-при Великобритании» пройдет с 31 июля по 2 августа, Перес не сможет принять участия в гонке из-за заражения. Сообщалось, что его могут заменить Эстебан Гутьеррес или Нико Хюлькенберг.