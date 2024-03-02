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2 марта, 21:08

Ферстаппен: «На «Гран-при Бахрейна» все прошло даже лучше, чем мы ожидали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке первого этапа сезона-2024 «Гран-при Бахрейна».

«Невероятно. Думаю, сегодня все прошло даже лучше, чем мы ожидали. Машина была очень комфортной в управлении на всех шинах. Мы избежали неприятностей, и это отличное начало года, лучше и быть не могло. Было очень весело, и я чувствовал себя в машине очень хорошо. Такие дни всегда особенные, потому что они случаются не так часто, когда все идет идеально и ты един с машиной», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Эта победа стала восьмой подряд для нидерландского гонщика. Второй этап «Формулы-1» пройдет с 7 по 9 марта в Саудовской Аравии.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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