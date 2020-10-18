Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал о том, как выступает за команду, которую покинет по окончании сезона-2020.

— Это очень странно, — приводит GP Blog слова Переса. — Как будто живешь с женой, с которой точно разведешься через 2 месяца. Впрочем, я и раньше бывал в таких ситуациях, я ведь уже давно выступаю в «Формуле-1». Просто буду делать свою работу дальше, выкладываться на сто процентов.

С сезона-2021 место Переса займет Себастьян Феттель.