Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал результаты «Гран-при Франции» для команды «Хаас»: Мик Шумахер финишировал 19-м, Никита Мазепин — 20-м.

«В борьбе на первых кругах Мазепин казался чуть удачливее, — сказал Ермилин «СЭ». — Он заставил Шумахера ошибиться, дальше начал уезжать, но они были на разных стратегиях. У Никиты был жесткий состав шин, у Шумахера — средний, что давало ему преимущество в скорости. После этой ошибки они поменялись местами. Кругов за 15 до финиша Никита тоже поменял шины на среднюю жесткость, достаточно быстро сократил отставание, но этой стратегии не хватило для того, чтобы он перегнал Мика».

Ермилин считает, что оба пилота «Хааса» провели «Гран-при Франции» на равных.

«Любая трасса болидам «Хааса», сегодня или раньше, не соблаговолит. Все понимают, что у них машина прошлого года, а у остальных команд машины модифицированы. Независимо от трассы, шансов нет. Если кто-то сойдет с гонки, или если кто-то попадает в аварию, или если кто-то очень сильно ошибется, тогда появятся шансы заработать места от 17-го и выше. Объективно, их места 19-е и 20-е. Это их осознанный выбор, они его изначально обозначили и сказали: «Не ждите чудес, мы вообще готовимся к следующему сезону», — добавил Ермилин.