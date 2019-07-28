Сергей Злобин: "У Квята наконец появилась улыбка на лице"

Победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость Сергей Злобин поделился своим мнением об успехе Даниила Квята, который сегодня занял третью позицию на "Гран-при Германии", сказав, что российский гонщик смог стать третьим благодаря появившемуся у него энтузиазму.

– Во время таких погодных условий, которые были сегодня, гонка превращается в своего рода лотерею, – сказал Злобин. – Молодцы те гонщики, которые поднялись на подиум, хотя бы потому, что они в таких условиях смогли доехать до конца. Что касается Даниила, то у него была двойная моральная нагрузка, ведь сегодня ночью у него родилась дочка. В последнее время я не был от него в восторге, но сегодня он провел очень достойную гонку и реабилитировался в моих глазах.

– Что в нем изменилось?

– В последнее время у него не было ни мотивации, ни энтузиазма. Сегодня он вел борьбу, прорывался, несмотря на условия, в конце концов, у него появилась улыбка на лице. Он всегда делал свою работу хорошо, но без энтузиазма. А сегодня сделал ее хорошо и с энтузиазмом. Как только у спортсменов появляется кураж, они сразу начинают выигрывать. (Петр Григоренко)