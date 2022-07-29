Леклер: «Для титула чемпиона "Формулы-1" мне нужно выиграть все оставшиеся гонки»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, в каком случае у него получится закончить сезон-2022 в «Формуле-1» на первом месте.

«Люди посчитают, что я спятил, но я знаю, что, исходя из статистики, если я выиграю все гонки, а Макс финиширует вторым и не будет каждый раз показывать лучший круг (я видел это в Twitter), то мы по-прежнему можем выиграть чемпионат.

Так что мне просто придется выиграть все оставшиеся гонки. Будет непросто, но такой у нас настрой. В противном случае можно оставаться дома. В «Формуле-1» меня мотивируют победы, и я буду верить в них до конца», — сообщил Шарль в интервью RTBF.

«Гран-при Венгрии» пройдет в Будапеште с 29 по 31 июля.

В личном зачете «Формулы-1» в текущем сезоне лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 233 очка. Идущий на втором месте пилот «Феррари» Шарль Леклер отстает от него на 63 очка.