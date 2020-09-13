Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги «Гран-при Тосканы», где он финишировал седьмым.

— Непростая и богатая на события гонка, — приводит слова Квята официальный сайт Формулы 1. — Такое ощущение, будто мы проехали сегодня три гонки подряд. Несколько раз появлялись красные флаги, рестарт каждый раз проходил с места, что гораздо сложнее, чем возобновлять гонку с ходу. Риск куда выше, поэтому важно сохранять концентрацию. В любом случае я горжусь командой и собой тоже. В этих сложных условиях мы не допустили ни одной ошибки и добились максимума. Седьмое место — максимально возможный результат для нас в сегодняшней гонке.