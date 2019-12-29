Себастьян Феттель: «Я не боюсь конкуренции и могу победить любого»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что не боится конкуренции с партнером по команде Шарлем Леклером. Он считает, что претендент на чемпионский титул не должен опасаться внутрикомандного соперничества.

— Я не вижу проблемы в этом, — цитирует Motorsport-Magazin Феттеля. — Понимаю, что люди делают отсылку к 2014 году, когда я проиграл Риккьярдо. Но я знаю, что в 2014 году многое сложилось не так, как мы рассчитывали. Моей основной целью тогда было не попадание в тройку или пятерку, а борьба за победы. Возможно, мое отношение к делу отличалось от отношения Даниэля. Но в 2014 году к тому же мне не везло. Я не хочу ссылаться только на это. Но не раз меня подводила машина и прочее. Это может искажать общую картину. Я лучше всех знаю, как Риккьярдо добивался успеха в 2014 году. И у меня нет с этим проблем. Но я также понимаю, что могу победить любого. Не боюсь конкуренции. Это не имеет смысла. Если вы хотите выиграть и боитесь конкуренции, это несовместимо.