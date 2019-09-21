Себастьян Феттель: «В Сингапуре «Мерседес» очень быстр»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признает, что в Сингапуре его команде будет сложно соперничать с «Мерседесом». По его словам, темп немецкой команды выглядит впечатляюще.

— По пятничной практике тяжело сравнивать, потому что мы не провели ее идеально, — цитирует GPToday Феттеля. — Посмотрим. Но я думаю, что «Мерседес» выглядит очень быстрым, быстрее нас. Он производит сильное впечатление. Мы еще можем улучшить свою скорость, настроить баланс. Работа с шинами была неоднозначной. «Софт» хорошо держит дорогу, но у нас он недолговечен. «Медиум» не очень хорош. Но, наверное, попытаемся проехать с одним пит-стопом.