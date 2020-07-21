Себастьян Феттель: «Со стороны проект «Рейсинг Пойнт» выглядит интересно»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Рейсинг Пойнт». В скором времени команда получит название «Астон Мартин» и заводской статус.

— Со стороны проект «Рейсинг Пойнт"-«Астон Мартин» звучит интересно, он может выйти успешным, — приводит The Race слова Феттеля. — С другой стороны, я ведь не нахожусь внутри команды, не вижу, что там происходит и какие там на самом деле планы. В «Формуле-1» все может очень быстро поменяться. Сейчас все выглядит и вправду здорово, но я давно выступаю в «Королевских гонках» и знаю, что нужно заглядывать сильно наперед, прогнозируя, к чему может привести та или иная ситуация.

После трех этапов сезона-2020 «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» занимает 4-е место в Кубке конструкторов, в активе команды 40 очков. «Феррари» идет на 5-й строчке с 27 очками.