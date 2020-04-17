Себастьян Феттель: «Сезон есть сезон, неважно, 10 в нем гонок или 25»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о том, что продолжает вести переговоры с командой о продлении контракта, а также поделился мнением о том, что сезон-2020 в «Формуле-1» до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса.

— У нас еще есть время, чтобы решить вопрос с контрактом, — цитирует Sky Sports Феттеля. — К сожалению, в ближайшее время гонок ждать не стоит, так что мы еще можем успеть наверстать упущенное. Есть вероятность, что решение по контракту придется принимать еще до первой гонки сезона, однако сложно сказать, когда все завершится, как и сказать, когда именно пройдет первая гонка. Вообще, сезон есть сезон, неважно, 10 в нем гонок, 20 или 25. Для победы все равно нужно будет выступить стабильнее конкурентов, а в таких условиях каждый этап становится только важнее. Даже если в сезоне 10 гонок, ты должен сделать все правильно.

Большинство спортивных событий прервано или перенесено из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 190 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 147 010 летальных исходов, выздоровели 553 609 человек.