Феттель: «Мне жаль де Вриса. Сурово, когда все так резко заканчивается»

Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель посочувствовал Нику де Врису после увольнения из «Альфа Таури».

Де Врис провел десять «Гран-при» в составе команды в сезоне-2023.

«Скажу честно, мне жаль Ника. Из-за того, как все закончилось. Он получил отличный шанс, и, может, все сложилось не так, как он ожидал или от него ожидали. Но сурово, когда все резко заканчивается. Это жестоко. Я впервые встретился с Ником в прошлом году, и он показался мне очень хорошим человеком. И он хороший гонщик. Он выиграл чемпионат «Ф-2», побеждал в международных сериях и сделал себе имя. Надеюсь, это не подорвет его уверенность в себе», — приводит слова Феттеля Planet F1.

Вместо де Вриса пилотом «Альфа Таури» до конца сезона-2023 будет Даниэль Риккардо.