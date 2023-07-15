Хюлькенберг: «Было бы здорово перейти в «Ред Булл», в такую топ-команду»

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, что в прошлом общался с руководством «Ред Булл» о возможно переходе.

«Были некоторые переговоры с Хельмутом Марко, но я никогда не чувствовал, что дело приближается к чему-то серьезному. У Ферстаппена талант от природы, но в то же время он очень милый и обаятельный человек. Было бы здорово перейти в «Ред Булл», в такую топ-команду. Но в то же время стать напарником Макса... Для пилота это главный вызов. Пожалуй, самое трудное место на решетке», — приводит слова Хюлькенберга нидерландское издание AD.

Ферстаппен является двукратным чемпионом мира. В текущем сезоне он лидирует в личном зачете «Формулы-1», набрав 255 очков. Хюлькенберг находится на 14-й строчке с 9 очками.