Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:25

Хюлькенберг: «Было бы здорово перейти в «Ред Булл», в такую топ-команду»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, что в прошлом общался с руководством «Ред Булл» о возможно переходе.

«Были некоторые переговоры с Хельмутом Марко, но я никогда не чувствовал, что дело приближается к чему-то серьезному. У Ферстаппена талант от природы, но в то же время он очень милый и обаятельный человек. Было бы здорово перейти в «Ред Булл», в такую топ-команду. Но в то же время стать напарником Макса... Для пилота это главный вызов. Пожалуй, самое трудное место на решетке», — приводит слова Хюлькенберга нидерландское издание AD.

Ферстаппен является двукратным чемпионом мира. В текущем сезоне он лидирует в личном зачете «Формулы-1», набрав 255 очков. Хюлькенберг находится на 14-й строчке с 9 очками.

Формула-1
Ред Булл
Хаас
Макс Ферстаппен
Нико Хюлькенберг
0
Читайте также
«КАМАЗ-Мастер» проиграл «Шелковый путь» после восьми побед подряд. Титул взяли белорусы
«Старайся больше». Медведев после лучшего Уимблдона в карьере
В ФСБ сообщили о предотвращении покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
Военный РФ притворился украинцем и взял в плен трех бойцов ВСУ под Кременной
Девушка погибла после нападения медведя в Магадане
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Риккардо сравнил Норриса и Ферстаппена
Новости
RSS RSS
Все новости