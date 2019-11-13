Себастьян Феттель: «На «Гран-при Бразилии» постоянно происходит что-то странное»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от «Гран-при Бразилии». Соревнования пройдут с 15 по 17 ноября.

— Гонки в Сан-Паулу всегда получаются какими-то особенными, — цитирует Феттеля Autosport, — там может произойти что угодно. Не знаю, почему, но на этой трассе постоянно происходит что-то странное. И если в какой-то год ничего не было, то обязательно будет на следующий. Вообще, автодром Интерлагос неплохо подходил нашей машине последние несколько лет. Я помню, что мы здесь неплохо выступали, Кими был на подиуме в прошлом году, а пару лет назад мы здесь выигрывали. Надеюсь, в этот уик-энд удача также не отвернется от нас.

Феттель занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 230 очков.