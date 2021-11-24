Себастьян Феттель и Мик Шумахер выступят в Гонке чемпионов

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель и пилот команды «Хаас» Мик Шумахер примут участие в Гонке чемпионов, сообщает пресс-служба соревнований.

Они будут представлять Германию в Кубке наций.

It's really happening! We're bringing back the boys for #ROCSweden.



Welcome back to 2019 Nations Cup finalists Sebastian Vettel and @SchumacherMick! ??



Admin ? Team Germany fans ? pic.twitter.com/lRAkClSDep — Race Of Champions (@RaceOfChampions) November 24, 2021

В сентябре стало известно, что в Гонке чемпионов выступит пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас.

Гонка чемпионов — это международное автогоночное соревнование, в котором участвуют пилоты из различных серий. Турнир пройдет в феврале 2022 года в Швеции недалеко от Полярного круга.