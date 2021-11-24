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Себастьян Феттель и Мик Шумахер выступят в Гонке чемпионов

12:33
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Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель и пилот команды «Хаас» Мик Шумахер примут участие в Гонке чемпионов, сообщает пресс-служба соревнований.

Они будут представлять Германию в Кубке наций.

В сентябре стало известно, что в Гонке чемпионов выступит пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас.

Гонка чемпионов — это международное автогоночное соревнование, в котором участвуют пилоты из различных серий. Турнир пройдет в феврале 2022 года в Швеции недалеко от Полярного круга.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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