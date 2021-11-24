Кубица останется резервным пилотом «Альфа Ромео» в 2022 году

Роберт Кубица останется резервным пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022. Об этом сообщает Motorsport Week.

В сезоне-2021 Кубица заменял Кими Райкконен, сдавшего положительный тест на коронавирус, на этапах «Гран-при» в Нидерландах и Италии.

В следующем сезоне боевыми пилотами команды станут Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.