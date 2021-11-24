Кубица останется резервным пилотом «Альфа Ромео» в 2022 году
13:37
Роберт Кубица останется резервным пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022. Об этом сообщает Motorsport Week.
В сезоне-2021 Кубица заменял Кими Райкконен, сдавшего положительный тест на коронавирус, на этапах «Гран-при» в Нидерландах и Италии.
В следующем сезоне боевыми пилотами команды станут Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.
Дополнительная информация:
https://www.motorsportweek.com/2021/11/24/kubica-keeps-alfa-romeo-reserve-role-as-orlen-extends/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю