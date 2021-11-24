Хэмилтон: «Хочу быть самым чистым пилотом, чтобы никто не мог отрицать мои достижения»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не хочет, чтобы в его достижениях сомневались.

«Мой отец вырастил меня так, он говорил мне, что я всегда должен показывать все на трассе. В детстве надо мной издевались и в школе, и на трассе, хотелось победить их правильно, а не благодаря авариям или столкновениям. Если ты выигрываешь честно, то никто не сможет отрицать, что ты был лучше. Если есть аварии, всегда можно сказать: «Да-да, ты выиграл, но только ты выбивал соперника, у тебя только такая тактика и есть». Я хочу быть самым чистым пилотом, чтобы никто не мог отрицать мои достижения», — цитирует Autosport Хэмилтона.

Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1». За 2 этапа до конца сезона-2021 британец занимает второе место в личном зачете, уступая 8 очков Максу Ферстаппену из «Ред Булла».