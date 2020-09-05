Себастьян Феттель: «Феррари» нужно быть поумнее»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель недоволен действиями своей команды во время квалификации «Гран-при Италии». Он выбыл после первого сегмента и занял 17-е место.

«На трассе была полная сумятица, — цитирует Феттеля Motorsport.com. — Много машин оказались в одной точке трассы. Учитывая, где меня выпустили на трассе, я ничего не мог поделать. Еще в начале круга я понял, что ничего не получится. Понятно, что так выпустили не только меня. И никто не хочет начать круг так, чтобы его не закончить. Но мы должны быть поумнее».

Поул завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Гонка состоится 6 сентября и начнется в 16.00 по московскому времени.