Себастьян Феттель: «Феррари» не предлагал мне контракт. Звонок от Бинотто был неожиданным"

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что не получал от команды предложение продлить контракт. Немец станет свободным агентом после сезона-2020.

— Звонок от руководителя «Феррари», Маттиа Бинотто, когда он сказал мне, что команда не хочет продолжать со мной отношения, стал неожиданностью, — цитирует Motorsportweek Феттеля. — Мы не вели никаких переговоров, предложения не было, так что и отталкиваться было не от чего. Конечно, я хочу принять правильное решение для себя и своего будущего. Я многого достиг в «Формуле-1», у меня есть мотивация достичь большего. Мне нужна хорошая машина и правильные люди вокруг. Сейчас я рассматриваю разные варианты, если появится хорошая возможность, то я ей воспользуюсь. Если нет, то, возможно, будут другие опции за пределами «Формулы-1». Убежден: если ты решил хлопнуть дверью, то не стоит ждать, что она снова откроется.