Хэмилтон: «Ферстаппен не должен упустить титул»

Хэмилтон высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2022

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон считает, что Макс Ферстаппен из «Ред Булл» станет победителем чемпионата в сезоне-2022.

«Я очень сочувствую Шарлю, который, как и Карлос Сайнс, отлично выступал. Здорово, что «Феррари» удается демонстрировать такую скорость, но нелегко это поддерживать. Это тяжелый труд. Но у них отличная команда и они будут работать дальше.

Да, я бы сказал, что отрыв огромный, так что Ферстаппен не должен упустить титул. Но нужно помнить, что случиться может всякое, так что советую «Феррари» прикладывать максимум усилий», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт ФИА.

Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов. У него 233 очка. Идущий на втором месте пилот «Феррари» Шарль Леклер отстает от него на 63 очка.