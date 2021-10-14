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Култхард: «У Хэмилтона много маленьких инцидентов, которые сходят ему с рук»

14 октября, 16:14
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Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением об ошибках гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«У Хэмилтона много маленьких инцидентов, которые сходят ему с рук. В Имоле Льюис заехал в гравий, задел барьер и смог выехать задним ходом, в России ударился о пит-уолл с минимальным ущербом для болида. Серьезных ошибок нет, но есть множество маленьких моментов — это показывает, что он под давлением», — приводит Motorsport Week слова Култхарда со ссылкой на Channel 4.

Напомним, что Хэмилтон занял пятое место на «Гран-при Турции». Победу в гонке одержал Валттери Боттас. На второй позиции расположился Ферстаппен. Замкнул тройку Серхио Перес.

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/10/14/little-incidents-show-hamilton-is-under-pressure-coulthard/

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