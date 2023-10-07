Сайнс получил предупреждение за маневры перед Ферстаппеном в квалификации «Гран-при Катара»

Стюарды «Гран-при Катара» вынесли решение по инциденту во второй части квалификации между пилотами Карлосом Сайнсом («Феррари») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

29-летний испанец на отрезке с 10 по 12-й повороты начал беспорядочно маневрировать перед соперником, за что получил предупреждение.

Оба пилота и представители команд были вызваны к стюардам по поводу этого инцидента. После изучения показаний, видеозаписей, хронометража и радиопереговоров, грубых нарушений не было выявлено, так как оба гонщика не были на быстром круге.