«Мерседес» создал шедевр». Марко высказался о новом двигателе на болиде Хэмилтона

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о новом двигателе «Мерседеса», который был установлен на болиде Льюиса Хэмилтона.

«То, чего мы боялись, произошло. Очевидно, что этот мотор особенно влияет на скорость. Может, он лучший в пелотоне. И, конечно, двигатель свежий. Мы просто не могли противостоять сочетанию данных факторов. Хэмилтон каждый раз нас догонял на прямых.

В последние годы такого мотора у «Мерседеса» не было, насколько я помню. Невероятно! «Мерседес» создал шедевр, сделав ракету на этой решающей стадии чемпионата.

Мы сражались с Боттасом, и его мотор работал как обычно. Если ничего не изменится, ситуация в чемпионате перестанет выглядеть оптимистично», — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на ORF.

Хэмилтон стал победителем «Гран-при Бразилии». Он обошел Макса Ферстаппена из «Ред Булл», финишировавшего на втором месте, на 59-м круге. Замкнул тройку еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.