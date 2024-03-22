Сарджент пропустит этап «Формулы-1» в Австралии, «Уильямс» отдаст его машину Албону

«Уильямс» объявил, что продолжит выступление на «Гран-при Австралии» только одной машиной.

Во время первой практики пилот команды Александер Албон попал в серьезную аварию. Механики не смогли восстановить шасси, разбитое таиландским автогонщиком, а запасной комплектации «Уильямс» с собой не привез. В связи с этим было принято решение отдать Албону машину второго пилота команды Логана Сарджента. 23-летний американец пропустит «Гран-при Австралии».

«Это один из самых тяжелых моментов в моей карьере, который я могу вспомнить, и это очень непросто. Однако я здесь ради команды, и я приложу максимум усилий, чтобы помочь ей, чем смогу, в этот уик-энд», — заявил Сарджент.

В первой практике американский пилот показал 14-й результат, во второй тренировке — 13-й.

Квалификация к «Гран-при Австралии» пройдет в субботу, 23 марта. Сама гонка состоится в воскресенье, 24-го числа. Начало — в 7.00 по московскому времени.