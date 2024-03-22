Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

22 марта, 13:20

«Макларен» продлил контракт с гендиректором Брауном до 2030 года

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун продлил контракт до 2030 года.

«Я счастлив и дальше руководить «Маклареном» и оставаться частью команды с такой историей. Работать бок о бок с талантливыми мужчинами и женщинами «Макларена» в различных гоночных сериях — это настоящая привилегия. Вместе мы продолжим расширять границы автоспорта и стремиться к высочайшим результатам как на трассе, так и за ее пределами», — приводит слова Брауна официальный сайт команды.

52-летний американец присоединился к «Макларену» в 2016 году в качестве исполнительного директора технической группы, в апреле 2018-го занял пост гендиректора.

Макларен
0
Читайте также
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер показал лучшее время во второй тренировке «Гран-при Австралии», Ферстаппен — второй

Сарджент пропустит этап «Формулы-1» в Австралии, «Уильямс» отдаст его машину Албону
Новости
RSS RSS
Все новости