Руководитель «Рейсинг Пойнт»: «В нашей команде нет места для Феттеля»

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр заявил, что исключает появление Себастьяна Феттеля в команде в 2021 году. Немец покинет «Феррари» после 2020 года и станет свободным агентом.

— Конечно, нам льстят разговоры о возможном появлении Себастьяна в «Рейсинг Пойнт», но у нас долгосрочные контракты с обоими пилотами, так что в нашей команде нет места для Феттеля, — приводит RacingNews365 слова Сафнауэра.