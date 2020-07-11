Руководитель «Рейсинг Пойнт»: «В нашей команде нет места для Феттеля»
11 июля 2020, 11:17
Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр заявил, что исключает появление Себастьяна Феттеля в команде в 2021 году. Немец покинет «Феррари» после 2020 года и станет свободным агентом.
— Конечно, нам льстят разговоры о возможном появлении Себастьяна в «Рейсинг Пойнт», но у нас долгосрочные контракты с обоими пилотами, так что в нашей команде нет места для Феттеля, — приводит RacingNews365 слова Сафнауэра.
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