Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Руководитель «Рейсинг Пойнт»: «В нашей команде нет места для Феттеля»

11 июля 2020, 11:17

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр заявил, что исключает появление Себастьяна Феттеля в команде в 2021 году. Немец покинет «Феррари» после 2020 года и станет свободным агентом.

— Конечно, нам льстят разговоры о возможном появлении Себастьяна в «Рейсинг Пойнт», но у нас долгосрочные контракты с обоими пилотами, так что в нашей команде нет места для Феттеля, — приводит RacingNews365 слова Сафнауэра.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир