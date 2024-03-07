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7 марта, 20:03

Хорнер: «Было много разговоров только обо мне. Хватит»

Алина Савинова
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер разочарован тем, что СМИ уделяют слишком много внимания скандалу с его участием.

«СМИ уделили слишком много внимания тому, что должно было оставаться внутри команды. Было много разговоров только обо мне, и это трудный вызов. Я женат на замечательной женщине, которая меня поддержала, и у меня трое детей. Когда это влияет на твоих детей, когда это все является вторжением в твою семью, это нехорошо. Хватит уже, хватит. Достаточно», — приводит Marca слова Хорнера.

Ранее сотрудница «Ред Булл» обвинила Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах, в связи с чем компания начала внутреннее расследование. При этом 50-летний специалист полностью отрицал все обвинения в свой адрес.

7 марта портал Sky News сообщил, что «Ред Булл» отстранил от работы сотрудницу, которая выдвинула обвинения против Хорнера.

Источник: https://www.marca.com/motor/formula1/gp-arabia-saudi/2024/03/07/65e9dd6e268e3e28748b45a4.html
Формула-1
Кристиан Хорнер
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