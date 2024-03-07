«Ред Булл» отстранил от работы обвинявшую Хорнера сотрудницу

«Ред Булл» отстранил от работы сотрудницу, которая обвиняла руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, сообщает Sky News.

Сотрудница обвинила Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах. «Ред Булл» начал внутреннее расследование. При этом 50-летний специалист полностью отрицал все обвинения в свой адрес.

По данным источника, специалистку отстранили с выплатой заработной платы. В «Ред Булл» отказались комментировать решение, назвав его «внутренним делом».