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7 марта, 18:33

«Ред Булл» отстранил от работы обвинявшую Хорнера сотрудницу

Виктория Кравченко
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Кристиан Хорнер.
Фото Global Look Press

«Ред Булл» отстранил от работы сотрудницу, которая обвиняла руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, сообщает Sky News.

Сотрудница обвинила Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах. «Ред Булл» начал внутреннее расследование. При этом 50-летний специалист полностью отрицал все обвинения в свой адрес.

По данным источника, специалистку отстранили с выплатой заработной платы. В «Ред Булл» отказались комментировать решение, назвав его «внутренним делом».

Хорнер является руководителем «Ред Булл» с 2005 года.

Кристиан Хорнер
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