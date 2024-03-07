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7 марта, 21:23

Алонсо показал лучший результат во второй практике на «Гран-при Саудовской Аравии»

Алина Савинова
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал лучший результат во второй свободной практике на «Гран-при Саудовской Аравии».

42-летний испанец преодолел свой лучший круг за 1 минуту 28,827 секунды. Второе время у Джорджа Расселла из «Мерседес» (+0,230 секунды), третье — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,331).

Ранее по итогам первой практики лучшим стал Ферстаппен, Алонсо был вторым.

Третья тренировка и квалификация пройдут в пятницу, 8 марта (в 16.30 и 20.00 по московскому времени соответственно). Гонка состоится в субботу, 9-го числа, в 20.00 по мск.

Формула-1
Фернандо Алонсо
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