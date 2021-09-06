Руководитель «Мерседеса» пожелал Боттасу успехов в «Альфа Ромео»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф пожелал успехов в будущем гонщику Валттери Боттасу, который со следующего сезона будет выступать за «Альфа Ромео».

«Принять такое решение было непросто. Валттери великолепно отработал эти пять сезонов, внес важный вклад в развитие команды и в наши успехи. Вместе с Льюисом Хэмилтоном они создали эталонные отношения между напарниками, что сыграло важную роль в нашей борьбе за титулы, помогло добиться беспрецедентных успехов.

Конечно, Валттери заслуживал возможности остаться в команде, и я рад, что он выбрал интересный вызов перейти в «Альфа Ромео» и продолжить карьеру в чемпионате. Когда придет время, он покинет нашу команду, каждый из нас пожелает ему всего самого лучшего, но он навсегда останется частью семьи «Мерседес», — приводит слова Вольффа пресс-служба команды.