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Руководитель «Мерседеса» пожелал Боттасу успехов в «Альфа Ромео»

16:35
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф пожелал успехов в будущем гонщику Валттери Боттасу, который со следующего сезона будет выступать за «Альфа Ромео».

«Принять такое решение было непросто. Валттери великолепно отработал эти пять сезонов, внес важный вклад в развитие команды и в наши успехи. Вместе с Льюисом Хэмилтоном они создали эталонные отношения между напарниками, что сыграло важную роль в нашей борьбе за титулы, помогло добиться беспрецедентных успехов.

Конечно, Валттери заслуживал возможности остаться в команде, и я рад, что он выбрал интересный вызов перейти в «Альфа Ромео» и продолжить карьеру в чемпионате. Когда придет время, он покинет нашу команду, каждый из нас пожелает ему всего самого лучшего, но он навсегда останется частью семьи «Мерседес», — приводит слова Вольффа пресс-служба команды.

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Иван Шитик все материалы автора

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