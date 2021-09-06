Хэмилтон обратился к Боттасу: «Ты был лучшим напарником, с которым мне приходилось работать»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на новость о том, что его партнер по команде Валттерри Боттас со следующего сезона будет выступать за «Альфа Ромео».

«Я безмерно горжусь тем, что последние пять лет работал вместе с Валттери Боттасом. Вместе мы были частью команды, которая выиграла четыре Кубка конструкторов подряд. Мы мотивировали друг друга во время подъемов и спадов.

Ты был лучшим напарником, с которым мне приходилось работать. Валттери, твоя скорость и стойкость всегда были впечатляющими, но чем ты действительно производил на меня впечатление, так это тем, что всегда оставался человеком.

Валттери, спасибо за всю твою поддержку и потрясающий вклад в команду. Нам будет тебя не хватать. Я желаю тебе всего наилучшего в будущих начинаниях, а теперь давай завершим сотрудничество высоким результатом и принесем команде восьмой титул», — написал Льюис в социальных сетях.