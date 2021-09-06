Боттас: «Альфа Ромео» — это бренд, который не нуждается в представлении»
16:23
Финский пилот Валттери Боттас прокомментировал подписание контракта с «Альфа Ромео».
«Открывается новая глава в моей гоночной карьере: я рад присоединиться к «Альфа Ромео» в 2022 году. «Альфа Ромео» — это бренд, который не нуждается в представлении, и для меня будет честью представлять эту марку.
Я благодарен за доверие, оказанное мне командой, и мне не терпится отплатить за их веру: я как никогда жажду гоняться за результатами, а когда придет время — за победами», — приводит слова Боттаса официальный сайт «Альфа Ромео».
Швейцарская команда объявила о заключении многолетнего соглашения со спортсменом 6 сентября. Оно вступит в силу в 2022 году.
Читайте также
Самый высокий спортсмен мира выиграл Паралимпиаду. Как иранец ростом 246 см оставил Россию без золота
Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю