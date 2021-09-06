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Боттас: «Альфа Ромео» — это бренд, который не нуждается в представлении»

16:23
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Финский пилот Валттери Боттас прокомментировал подписание контракта с «Альфа Ромео».

«Открывается новая глава в моей гоночной карьере: я рад присоединиться к «Альфа Ромео» в 2022 году. «Альфа Ромео» — это бренд, который не нуждается в представлении, и для меня будет честью представлять эту марку.

Я благодарен за доверие, оказанное мне командой, и мне не терпится отплатить за их веру: я как никогда жажду гоняться за результатами, а когда придет время — за победами», — приводит слова Боттаса официальный сайт «Альфа Ромео».

Швейцарская команда объявила о заключении многолетнего соглашения со спортсменом 6 сентября. Оно вступит в силу в 2022 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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