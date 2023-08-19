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Сегодня, 13:06

Руководитель «Астон Мартин» Крак назвал Алонсо сверхчеловеком

Алина Савинова
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак поделился мнением о выступлении пилота команды Фернандо Алонсо.

«То, что я видел в исполнении Алонсо, — это что-то невероятное. Независимо от типа гонщика, его возраста, факт остается фактом — я никогда раньше не видел ничего подобного. Я до сих пор под большим впечатлением от первой гонки в этом году. Его можно охарактеризовать как сверхчеловека. Его реакция просто фантастическая. Это просто невероятно. Слово «сверхчеловек» лучше всего подходит для определения того, что здесь делает Фернандо», — приводит Marca слова Крака.

Алонсо подписал контракт с «Астон Мартин» в августе 2022 года. Он заменил в команде завершившего карьеру Себастьяна Феттеля.

В этом сезоне 42-летний испанский автогонщик идет третьим в личном зачете «Формулы-1». На его счету одна победа и пять подиумов.

Источник: https://www.marca.com/motor/formula1/2023/08/19/64dfaf7322601d35698b459a.html
Формула-1
Фернандо Алонсо
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