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Сегодня, 16:04

Ферстаппен: «Нельзя проводить изменения формата «Ф-1» только ради денег»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением об экспериментах руководства «Формулы-1» с форматом гоночного уик-энда. Он считает, что нельзя вносить в формат изменения только ради повышения зрелищности.

«Я беспокоюсь, потому что всегда любил этот спорт. И «Формула-1» мне по-прежнему нравится, но лишь в определенной степени. При этом я не то чтобы выступаю против любых изменений, как заявляют некоторые. Но эти доработки формата должны идти на пользу «Ф-1». Зачем менять те вещи, которые и так хорошо работают? Мне кажется, что традиционный формат квалификации прямо сейчас работает отлично. Нельзя проводить изменения только ради денег», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

«Ф-1» второй год тестирует формат уик-энда со спринт-заездами с целью повышения зрительского интереса к гонкам. В этом году также был опробован новый формат квалификации — в рамках которого в каждом из трех сегментом гонщики обязаны использовать шины определенного типа («хард» в Q1, «медиум» в Q2 и «софт» в Q3).

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Ферстаппен является двукратным чемпионом мира «Формулы-1». В текущем сезоне 25-летний автогонщик лидирует в общем зачете пилотов, набрав 314 очков.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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