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Сегодня, 11:29

Ферстаппен рассказал, что может уйти из «Формулы-1» до конца текущего контракта с «Ред Булл»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, при каких обстоятельствах он может покинуть команду до истечения срока контракта.

«Если новый двигатель окажется не таким хорошим, и результаты команды ухудшатся, это будет очень плохо и драматично, я думаю. Но я не ожидаю, что команда откатится так далеко назад, пока с нами будут все эти хорошие люди. В этом виде спорта всегда может случиться так, что вы плохо работаете как команда. В таких ситуациях нужно трезво оценивать свои перспективы. Но на самом деле я не вижу себя в середине таблице в течение трех лет. Если так будет, я лучше останусь дома или займусь чем-то другим. Но, опять же, я не думаю, что это произойдет», — приводит De Telegraafс слова гонщика.

Ферстаппен является двукратным чемпионом мира «Формулы-1». В текущем сезоне 25-летний голландский автогонщик лидирует в общем зачете пилотов, набрав 314 очков. Он лишь дважды занимал второе место по ходу чемпионата, во всех остальных гонках одержал победы.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года. Ранее он отмечал, что после его истечения может покинуть команду.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/474961249/max-verstappen-soms-denk-ik-is-dit-het-nog-wel-waard
Формула-1
Макс Ферстаппен
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