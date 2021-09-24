Россиянин Смоляр занял 22-е место в первой гонке «Формулы-3» в Сочи, Хаугер досрочно оформил чемпионство

Российский гонщик Александр Смоляр, выступающий за команду «АРТ» в «Формуле-3», занял 22-е место в первой гонке этапа в России.

Смоляр стартовал с шестого места, но был вынужден заехать на незапланированный пит-стоп из-за прокола в начале гонки, из-за чего откатился в конец пелотона.

Победителем стал Логан Сэрджант из «Хароуз», второе место занял Деннис Хаугер из «Према», на третьей строчке — Виктор Мартан из «МП Моторспорт». Отметим, что благодаря второму месту Хаугер досрочно оформил чемпионский титул по итогам сезона-2021.

«Гран-при России» проходит в Сочи с 24 по 26 сентября. Завтра, 25 сентября планируется вторая спринт-гонка, 26 сентября состоится основная гонка этапа.