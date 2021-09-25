Тото Вольфф считает, что Хэмилтон может победить в гонке «Гран-при России»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал итоги квалификации «Гран-при России». Льюис Хэмилтон показал четвертый результат, Валттери Боттас стал седьмым.

«Случаются очень неудачные ситуации. Дело даже не в том, что мы допустили ошибку, а пилоты внесли свой вклад в это. Мы выехали первыми и из-за этого должны были либо прервать попытку на промежуточных шинах, чтобы провести два круга на «софте», либо действовать осторожно и завершить круг, что мы и сделали.

Если бы мы могли вернуться назад, то, честно говоря, выехали бы на трассу минутой позже. Но для того, чтобы просчитать все последствия, понадобился бы хрустальный шар.

Думаю, учитывая стартовую позицию Льюиса, мы можем выиграть. Если все пойдет хорошо, такова наша цель. Что касается Валттери, он стартует седьмым, и в данный момент нужно учитывать другие факторы. Думаю, он легко может оказаться на подиуме", — приводит слова Тото GPFans.

Лучший результат по итогам квалификации показал Ландо Норрис из «Макларена». Второе время установил пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Замкнул тройку Джордж Расселл из «Уильямса».